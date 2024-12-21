Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и "десятки" в Тольятти

В субботу, 21 декабря, в Тольятти три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:40 48-летний водитель Lada Granta напротив дома № 10 по ул. Победы на перекрестке поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-21104 под управлением 23-летнего парня.

В результате с травмами госпитализировали водителя и пассажира Lada Granta, а также пассажира "десятки".