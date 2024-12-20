Куйбышевский НПЗ — "Лидер природоохранной деятельности в России — 2024"

Нефтеперерабатывающие предприятия Самарской группы "Роснефти" вошли в число победителей XX Всероссийского экологического конкурса "Лидер природоохранной деятельности России". Среди них — Куйбышевский НПЗ, который одержал победу в номинации "Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие".

До этого более десяти лет подряд предприятие удерживало лидерство в номинациях "Лучшая экологическая политика" и "За экологическую ответственность".

На заводе реализуется инвестиционная программа модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, все экологические параметры работы контролируются с помощью современного комплекса мониторинга.

Результаты впечатляют: за двенадцать лет воздействие на атмосферу снизилось почти в три раза. Забор волжской воды сократился на 20%. При этом объём сточных вод снизился почти на 10%. Доля оборотной воды в водоснабжении предприятия достигла 91,5% — благодаря модернизации блоков оборотного водоснабжения, реконструкции водозабора и водоводов.

Цене вклад и волонтёров КНПЗ: заводские добровольцы ведут постоянную работу по восстановлению лесов Самарского региона и биоресурсов Волги. Заводчане своими руками благоустраивают природные источники, сдают на переработку вторсырьё, участвуют в субботниках и прививают детям любовь к природе.