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Общество

"Тольяттиазот" провел семейный праздник на льду

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ организовал корпоративное мероприятие "Хоккейный Новый год", объединившее более 150 сотрудников компании и членов их семей. Инициатором спортивного события выступила профсоюзная организация предприятия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Программа праздника включала в себя мастер-классы, эстафеты и массовое катание на льду, в которых принимали участие игроки корпоративной команды по хоккею и представители ТОАЗа со своими детьми. Предновогоднее настроение создавали Дед Мороз и сказочные персонажи. Завершилось мероприятие розыгрышем призов.

Корпоративные мероприятия в формате семейного праздника — традиционная составляющая социальной политики, которую реализует "Тольяттиазот". В течение всего года для сотрудников компании проводятся футбольные и хоккейные фестивали, корпоративный День ГТО, организуются турниры и чемпионаты по баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, шахматам, нардам, стрельбе и плаванию.

"Хоккейный Новый год" — добрая предновогодняя традиция, которая пользуется в ТОАЗе большой популярностью. В этом году мы проводим праздник уже в шестой раз, и с каждым годом количество желающих принять в нем участие только растет. Спорт в "Тольяттиазоте" любят, им занимаются, его пропагандируют. Для сотрудников компании это не только здоровый образ жизни, но и дисциплина, командный дух и хорошее настроение", — рассказал председатель профсоюза АО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.

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