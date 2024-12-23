Каждый второй сотрудник Куйбышевского НПЗ становится волонтером

Волонтерство — не просто тренд, а образ жизни. И уже неотъемлемая часть корпоративной культуры Компании "Роснефть". В том числе ведущего нефтеперерабатывающего завода Поволжья. В конце года Куйбышевский НПЗ подвел итоги не только производственной деятельности, но и своих добровольческих программ.

В 2024 году нефтепереработчики организовали и провели три десятка благотворительных и экологических проектов, к проведению которых были привлечены почти две тысячи работников предприятия.

Добровольцы КНПЗ восстанавливают леса и очищают от мусора берега рек, помогают ветеранам и семьям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях, становятся донорами и поддерживают приюты бездомных животных.

В этом году заводские волонтёры посадили более 3 тысяч саженцев деревьев и собрали для последующей переработки 600 кг пластика. На протяжении многих лет предприятие является активным участником таких значимых акций как: "Родники Самарской области", "День Волги", "Зеленая весна", "Кедры России","Весенняя неделя добра", "Праздник первого портфеля", "День дарения книг".

Завершающей точкой в череде добрых дел этого года для волонтеров КНПЗ станет "Елка желаний". "Волшебником может стать каждый!" — уверены на заводе. Поэтому на протяжении многих лет активисты становятся настоящими помощниками Дедушки Мороза и помогают устроить добрый новогодний праздник и исполнить заветные мечты сотен детей.