В СамГМУ подвели итоги акселерационной программы MedUp.Pro

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России совместно с Фондом "Сколково", в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Министерства высшего образования и науки Российской Федерации совместно с АНО "Платформа НТИ" завершил акселерационную программу MedUp.Pro.

Участниками программы стали талантливые студенты СамГМУ, которые на протяжении нескольких месяцев разрабатывали уникальные проекты, посещали лекции и практические интенсивы по предпринимательству, а в финале программы защитили свои стартапы на итоговом демо-дне.

С приветственным словом к участникам финала обратился вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. Он отметил, что Правительство заинтересовано в проектах молодых ученых и рассказал о возможностях, которые уже сейчас доступны для студентов.

"Наша задача — формировать сектор малого и среднего предпринимательства, это основа технологического суверенитета. Поэтому развитие стартапов, развитие и поддержка малых технологических компаний — это безусловный приоритет. Нам важно выбрать лучшие проекты и довести их до промышленного применения", — отметил вице-губернатор.

К студентам обратился ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. Он отметил, что в 2024 г. в университете прошло три акселерационных программы совместно со "Сколково", а также рассказал о проектных планах университета на будущий год.

"Уже третий год мы участвуем в программе "Платформа университетского технологического предпринимательства", в вузе есть Стартап-центр, первая открытая в стране медицинская "Точка кипения". Поэтому во многом СамГМУ является основоположником и лидером в молодежной инноватике. На базе нашего нового Технопарка в рамках Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ мы будем реализовывать молодежные проекты, наша задача ускорить процесс от идеи до прототипа", — отметил ректор.

Члены жюри — эксперты СамГМУ и "Сколково" выбрали лучшие разработки из 15 проектов, которые вышли в финал акселератора из первоначальных 63.

В состав комиссии вошли проректор по научной работе СамГМУ Игорь Давыдкин, директор по реализации программы развития СамГМУ Елена Бибикова, заместитель директора Дирекции по реализации программы развития СамГМУ Наталья Степанова, начальник управления научных исследований и подготовки научно-педагогических кадров СамГМУ Ирина Золотовская, руководитель лаборатории 3D моделирования тела человека ЦК НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Айкуш Назарян, начальник Управления молодёжной политики СамГМУ Сергей Комлев, заведующий стартап-центром управления молодежной политики СамГМУ Павел Танкеев, представитель Фонда "Сколково" в рамках акселерационных программ платформы университетского технологического предпринимательства Семен Фомин, руководитель направления регионального развития Фонда "Сколково" Анастасия Бестужева и руководитель отдела проектного менеджмента, производства и инжиниринга ИИР, директор ООО "Прототип" Петр Кшнякин.

У каждого из участников было 5 минут на защиту своего стартапа.

По итогам голосования в число победителей вошли:

· Шамиль Гайсин — "Отечественный катетер для диагностической коронароангиографии";

· Всеволод Зубков — "Тест-система для выявления основных групп патогенных грибов";

· Игорь Валеев — "Компьютерная мышь для людей с ОВЗ";

· Дмитрий Барышов — "SlumpINS — мобильное приложение для расчета дозы инсулина";

· Ольга Чалышева — "Игла для катетеризации центральных вен";

· Юлия Кашкина — "Лимфодренажный рукав".

Эксперты Фонда "Сколково" высоко оценили работы участников, а также рассказали о существующих грантах и о том, какие еще меры поддержки для резидентов оказывает фонд.

Целью акселерационной программы является снижение предпринимательских рисков, развитие профессиональных компетенций участников, получение оценки проектов от экспертов программы, потенциальных заказчиков и инвесторов, а также повышение инвестиционной значимости студенческих стартап-проектов в целях формирования инновационных продуктов и вовлечения их в бизнес-сферу.