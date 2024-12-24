Самарские спортсмены стали призерами Кубка России по фехтованию

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В Смоленске продолжаются соревнования в рамках Кубка России по фехтованию. Сборная Самарской области успешно выступила в командных соревнованиях, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Федерация фехтования России