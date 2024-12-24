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Общество

В Самарском цирке прошла премьера "Новогоднего шоу" Гии Эрадзе

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном цирке 21 декабря 2024 года состоялась грандиозная премьера "Новогоднего шоу" Гии Эрадзе — совместного проекта продюсерского центра "Королевский цирк" и Российской государственной цирковой компании.

Фото: Фото-архив "Новогоднего шоу" Гии Эрадзе

Невероятной красоты костюмы, разработанные лучшими художниками России, поражающие своими масштабами декорации и спецэффекты, рекордные трюки, авторская музыка и увлекательный сюжет — первые зрители уже успели оценить высокий художественный уровень программы, поделиться своими эмоциями и восторженными отзывами.

"Мы с семьей посещаем все постановки Гии Эрадзе, и конечно, не могли пропустить новогоднюю программу. Под Новый год хочется получить заряд позитива, атмосферу праздника, эту великолепную красоту. Артисты — настоящие профессионалы, от трюков захватывает дух, их наряды украшены сверкающими камнями, все блестит и переливается, из-под купола идет снег, клоуны играют и танцуют с детьми. Мы остались под большим впечатлением, очень красивая и по-настоящему волшебная зимняя сказка", — поделилась впечатлениями в своем отзыве зрительница Татьяна.

Невероятное приключение начинается со знакомства с главными героями — Льдинкой и Холодком, которым вместе с забавным клоуном Харри предстоит собрать воедино все осколки волшебной звезды — символа Нового года, чтобы спасти праздник. В захватывающем путешествии они попадают в мир зеркал, где отражение играет с реальностью, встречают белокрылого Пегаса, ослепляющую своей красотой Царевну-Лебедь, бронзовые скульптуры, Часовщика на колесе Сира, клоунов и буффов на ретро-велосипедах, ловких жонглеров на стрелах и гимнастов на турниках в страстном танго.

Все представление артистов сопровождают на манеже дрессированные животные: зебры, ламы, лемуры, обезьяны, дикобразами, медведи, пятнистые пони, лошади и далматины-наездники.

В финале, когда все осколки новогодней звезды будут собраны, на манеже пройдет настоящий новогодний бал, елка озарится миллионами ярких огней, и на праздник прибудут Дед Мороз и Снегурочка, чтобы по доброй традиции поздравить всех с Новым 2025 годом прямо с циркового манежа!

"С Началом! Премьера нашей новогодней программы сегодня состоялась в Самаре. Это очень красивая зимняя сказка! Мы привезли к вам в город большой коллектив в составе более 100 артистов, шикарные костюмы, тонны декораций и спецэффектов!", — отметил на пресс-подходе автор идеи и создатель "Новогоднего шоу", художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк", заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Новый проект "Королевского цирка" и компании "Росгосцирк" — "Новогоднее шоу" Гии Эрадзе будет радовать праздничным настроением жителей и гостей Самары до 19 января 2025 года.

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