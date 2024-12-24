"Обход Тольятти" вошел в список региональных трасс

Правительство Самарской области пополнило перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. В частности, в него включили трассу "Обход Тольятти", включая новый мост через Волгу.
"Обход Тольятти" — платная дорога. Ее построила одноименная концессионная компания, доля в которой принадлежит государственному ООО "Автодор — Платные дороги". Магистраль начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".
Движение по "Обходу Тольятти" открыли 16 июля 2024 года. До сентября проезд по ней был бесплатным. По информации регионального управления ГИБДД, среднесуточная интенсивность движения транспортных средств в этот период составляла более 15 тысяч. Это позволило разгрузить трассу М-5 "Урал" и сократить протяженность заторов.
Однако после того, как на "Обходе Тольятти" начали взимать плату за проезд (это произошло 1 сентября), среднесуточная интенсивность движения машин уменьшилась до 6 тысяч. На М-5, по информации правительства, вновь начали образовываться пробки. Это подвигло власти поднять вопрос о введении ограничений на движение грузовиков в районе Жигулевской ГЭС. Пока же региональный минтранс ограничился рекомендацией объезжать М-5 в районе Жигулевска и Тольятти. Одним из предложенных маршрутов стала трасса "Обход Тольятти".
При этом концессионное соглашение, по которому строили "Обход Тольятти", критиковал губернатор Вячеслав Федорищев. Он называл его в числе тех, что нанесли ущерб экономике региона. Также дважды критиковал это концессионное соглашение председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей, а сейчас и того меньше.
Некоторые политики высказывали мысли о том, что трассу "Обход Тольятти" следует передать на федеральный уровень.
Последние комментарии
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.