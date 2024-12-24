"Обход Тольятти" вошел в список региональных трасс

Правительство Самарской области пополнило перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. В частности, в него включили трассу "Обход Тольятти", включая новый мост через Волгу.

"Обход Тольятти" — платная дорога. Ее построила одноименная концессионная компания, доля в которой принадлежит государственному ООО "Автодор — Платные дороги". Магистраль начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Движение по "Обходу Тольятти" открыли 16 июля 2024 года. До сентября проезд по ней был бесплатным. По информации регионального управления ГИБДД, среднесуточная интенсивность движения транспортных средств в этот период составляла более 15 тысяч. Это позволило разгрузить трассу М-5 "Урал" и сократить протяженность заторов.

Однако после того, как на "Обходе Тольятти" начали взимать плату за проезд (это произошло 1 сентября), среднесуточная интенсивность движения машин уменьшилась до 6 тысяч. На М-5, по информации правительства, вновь начали образовываться пробки. Это подвигло власти поднять вопрос о введении ограничений на движение грузовиков в районе Жигулевской ГЭС. Пока же региональный минтранс ограничился рекомендацией объезжать М-5 в районе Жигулевска и Тольятти. Одним из предложенных маршрутов стала трасса "Обход Тольятти".

При этом концессионное соглашение, по которому строили "Обход Тольятти", критиковал губернатор Вячеслав Федорищев. Он называл его в числе тех, что нанесли ущерб экономике региона. Также дважды критиковал это концессионное соглашение председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей, а сейчас и того меньше.

Некоторые политики высказывали мысли о том, что трассу "Обход Тольятти" следует передать на федеральный уровень.