Главные тренды продаж в 2025 году обсудили в центре "Мой бизнес"

В региональном центре "Мой бизнес" прошла новогодняя бизнес-ёлка "Главное про продажи". Последнюю рабочую неделю года участники встречи начали с полезного обучения: зарядились предновогодним настроением и прокачали свои навыки в продажах.
"Много новой, практической информации, которую я смогу использовать в своей деятельности в наступающем году, - рассказала Наталья Гришина, парфюмерный стилист. - Юлию Романееву как спикера я знаю давно и стараюсь не пропускать ее мероприятия. Это всегда ценно, содержательно, и с такой существенной практической частью, помимо теории, которая тоже всегда очень важна".
"Продажи всем интересны. Если хочешь развития бизнеса, получения прибыли, то продажи - это в первую очередь, - делится опытом участница встречи Виктория Шамарова. - Считаю, что такое предновогоднее мероприятие очень актуально. Во-первых, потому что мы подготавливаемся к работе в новом году, что-то новое, полезное узнаем. И, во-вторых, немного отвлекаемся от рутины".
Вступить в наступающий год с пользой для бизнеса предпринимателям помогала Юлия Романеева - основатель "Школы Лояльности Юлии Романеевой", дипломированный бизнес-тренер и разработчик бизнес-игр. Участники узнали о главных трендах продаж 2025 года, погрузились в продажи будущего через бизнес-игру, где в командах отработали техники и стратегии продаж. А на нетворкинге приобрели новые знакомства и вдохновились идеями для своего бизнеса.
"Наша задача - посмотреть, какие тренды выходят на первый план и как с их помощью настроить продажи в 2025 году таким образом, чтобы продавать легко, с вовлечением, продавать без манипуляций и без давления" - отметила Юлия Романеева.
В Самарской области активно поддерживают начинающих предпринимателей, малый и средний бизнес. Эта работа ведется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Узнать о действующих инструментах поддержки можно в сети центров "Мой бизнес" - они работают в каждом городском округе.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?