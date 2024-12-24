Главные тренды продаж в 2025 году обсудили в центре "Мой бизнес"

В региональном центре "Мой бизнес" прошла новогодняя бизнес-ёлка "Главное про продажи". Последнюю рабочую неделю года участники встречи начали с полезного обучения: зарядились предновогодним настроением и прокачали свои навыки в продажах.

"Много новой, практической информации, которую я смогу использовать в своей деятельности в наступающем году, - рассказала Наталья Гришина, парфюмерный стилист. - Юлию Романееву как спикера я знаю давно и стараюсь не пропускать ее мероприятия. Это всегда ценно, содержательно, и с такой существенной практической частью, помимо теории, которая тоже всегда очень важна".

"Продажи всем интересны. Если хочешь развития бизнеса, получения прибыли, то продажи - это в первую очередь, - делится опытом участница встречи Виктория Шамарова. - Считаю, что такое предновогоднее мероприятие очень актуально. Во-первых, потому что мы подготавливаемся к работе в новом году, что-то новое, полезное узнаем. И, во-вторых, немного отвлекаемся от рутины".

Вступить в наступающий год с пользой для бизнеса предпринимателям помогала Юлия Романеева - основатель "Школы Лояльности Юлии Романеевой", дипломированный бизнес-тренер и разработчик бизнес-игр. Участники узнали о главных трендах продаж 2025 года, погрузились в продажи будущего через бизнес-игру, где в командах отработали техники и стратегии продаж. А на нетворкинге приобрели новые знакомства и вдохновились идеями для своего бизнеса.

"Наша задача - посмотреть, какие тренды выходят на первый план и как с их помощью настроить продажи в 2025 году таким образом, чтобы продавать легко, с вовлечением, продавать без манипуляций и без давления" - отметила Юлия Романеева.

В Самарской области активно поддерживают начинающих предпринимателей, малый и средний бизнес. Эта работа ведется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Узнать о действующих инструментах поддержки можно в сети центров "Мой бизнес" - они работают в каждом городском округе.