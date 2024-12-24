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Суды Происшествия

Житель Самарской области получил 19 лет колонии за жестокое убийство собутыльника

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор 33-летнему жителю Елховского района, которого обвиняли в жестоком убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 12 ноября 2024 г. мужчина выпивал с 39-летним знакомым, и между ними произошла ссора. Злоумышленник взял кухонный нож, привел оппонента в безлюдное место рядом с дорогой на въезде в с. Борма и нанес ему более 40 ударов ножом. От полученных ранения потерпевший скончался на месте. Злоумышленник же сразу скрылся.

Суд приговорил убийцу к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима.

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