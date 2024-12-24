Житель Самарской области получил 19 лет колонии за жестокое убийство собутыльника

В Самарской области суд вынес приговор 33-летнему жителю Елховского района, которого обвиняли в жестоком убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 12 ноября 2024 г. мужчина выпивал с 39-летним знакомым, и между ними произошла ссора. Злоумышленник взял кухонный нож, привел оппонента в безлюдное место рядом с дорогой на въезде в с. Борма и нанес ему более 40 ударов ножом. От полученных ранения потерпевший скончался на месте. Злоумышленник же сразу скрылся.

Суд приговорил убийцу к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима.