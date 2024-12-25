Электроснабжение в поселке Гранный восстановили

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В среду, 25 декабря, в 6:13 в ГУ МЧС РФ по Самарской области сообщили, что электроснабжение в поселке Гранный, где накануне без электричества остались 300 дачных и жилых домов, восстановили.