Максима Девятова назначат заместителем министра молодежной политики Самарской области

Во вторник, 24 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев, комментируя итоги 2024 года на телеканале "Россия 24" заявил, что Максим Девятов будет назначен заместителем министра молодежной политики региона.

Глава региона сделал заявление, отвечая на вопрос ведущей о проекте "Школа героев".

"Что отличает нашу программу от других? Мы с ребятами, с Героями, строим партнерские отношения. Они уже сейчас активно участвуют во многих сферах социально-экономического развития региона. Многие пришли к нам на работу. Моим помощником является Максим Девятов, Герой России. Сейчас мы с ними обсудили — он будет работать в министерстве молодежной политики, заместителем министра", — рассказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, в августе Вячеслав Федорищев назначил Максима Девятова своим помощником по вопросам поддержки членов семей, самих ребят — участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что звезду Героя РФ Максим Девятов из 3-й бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти, получил в декабре 2023 года. Награды он удостоился за то, что со своим товарищем более трех часов удерживали фронт под шквальным минометным огнем и сбросами квадрокоптеров противника. Своими действиями они спасли 14 военнослужащих.