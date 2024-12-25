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Облправительство Власть и политика

Максима Девятова назначат заместителем министра молодежной политики Самарской области

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев, комментируя итоги 2024 года на телеканале "Россия 24" заявил, что Максим Девятов будет назначен заместителем министра молодежной политики региона.

Глава региона сделал заявление, отвечая на вопрос ведущей о проекте "Школа героев".

"Что отличает нашу программу от других? Мы с ребятами, с Героями, строим партнерские отношения. Они уже сейчас активно участвуют во многих сферах социально-экономического развития региона. Многие пришли к нам на работу. Моим помощником является Максим Девятов, Герой России. Сейчас мы с ними обсудили — он будет работать в министерстве молодежной политики, заместителем министра", — рассказал Вячеслав Федорищев. 

Напомним, в августе Вячеслав Федорищев назначил Максима Девятова своим помощником по вопросам поддержки членов семей, самих ребят — участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что звезду Героя РФ Максим Девятов из 3-й бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти, получил в декабре 2023 года. Награды он удостоился за то, что со своим товарищем более трех часов удерживали фронт под шквальным минометным огнем и сбросами квадрокоптеров противника. Своими действиями они спасли 14 военнослужащих.

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