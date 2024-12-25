В Тольятти горит строительная база

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В среду, 25 декабря, в Тольятти произошел пожар на строительной базе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области