Работают во благо: в Самарской области назвали победителей конкурса "Мой добрый бизнес"

24 декабря в центре "Мой бизнес" подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и СОНКО "Мой добрый бизнес". 18 победителей получили заслуженные награды и возможность представить свои социальные проекты на федеральном этапе конкурса.

"Испытываю гордость от нашей организации, от работы нашей команды. Честно говоря, даже не верила, что мы победим. Но теперь уже азарт - выступить хорошо на федеральном этапе. Это стимул развиваться, расти, тем более что в этом году мы выиграли грант для социальных предпринимателей, - признается Жанна Краснова. - У нас протезное предприятие в Сызрани, там работали мой дядя, моя мама, я пошла по их стопам. Считаю это важным, особенно в нашем современном мире".

Конкурс "Мой добрый бизнес" проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших социально ответственных практик среди субъектов малого, среднего, крупного бизнеса и НКО. В этом году победителей регионального этапа определили в пяти номинациях: "Мой добрый стартап", "Работая, помогаю", "Доброе содействие", "Серебряный бизнес", "Добрая мама". Также подвели итоги и в трех спецноминациях - "Промыслы России", "Добрый малый", "Культурный код".

"Мы помогаем людям в трудных жизненных ситуациях, наша организация совсем молодая, и эта награда значит для нас многое. Очень приятно, что нас заметили, отметили, будем стараться и дальше работать на благо общества. Я долго была просто предпринимателем, но не было той душевной отдачи, которую получаешь, помогая людям. Здесь я чувствую свое призвание и получаю удовольствие от этой работы", - отметила Екатерина Емельянова.

Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО - один из приоритетов в работе областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. В регионе проводится конкурс грантов для социальных предприятий, предоставляются субсидии для социально ориентированных НКО, действует широкий перечень нефинансовых инструментов поддержки для предпринимателей.

"Самарская область входит в первую пятерку субъектов страны по реализации механизмов поддержки социального сектора. Проекты социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий помогают нам решать важные задачи: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий населения, производить социально значимые товары и услуги, повышать уровень качества жизни наших граждан. Мы, в свою очередь, активно поддерживаем такие инициативные команды, реализуя специальные инструменты поддержки", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.