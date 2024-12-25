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Государство и Бизнес Экономическая политика

Работают во благо: в Самарской области назвали победителей конкурса "Мой добрый бизнес"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 декабря в центре "Мой бизнес" подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и СОНКО "Мой добрый бизнес". 18 победителей получили заслуженные награды и возможность представить свои социальные проекты на федеральном этапе конкурса.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Испытываю гордость от нашей организации, от работы нашей команды. Честно говоря, даже не верила, что мы победим. Но теперь уже азарт - выступить хорошо на федеральном этапе. Это стимул развиваться, расти, тем более что в этом году мы выиграли грант для социальных предпринимателей, - признается Жанна Краснова. - У нас протезное предприятие в Сызрани, там работали мой дядя, моя мама, я пошла по их стопам. Считаю это важным, особенно в нашем современном мире".

Конкурс "Мой добрый бизнес" проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших социально ответственных практик среди субъектов малого, среднего, крупного бизнеса и НКО. В этом году победителей регионального этапа определили в пяти номинациях: "Мой добрый стартап", "Работая, помогаю", "Доброе содействие", "Серебряный бизнес", "Добрая мама". Также подвели итоги и в трех спецноминациях - "Промыслы России", "Добрый малый", "Культурный код".

"Мы помогаем людям в трудных жизненных ситуациях, наша организация совсем молодая, и эта награда значит для нас многое. Очень приятно, что нас заметили, отметили, будем стараться и дальше работать на благо общества. Я долго была просто предпринимателем, но не было той душевной отдачи, которую получаешь, помогая людям. Здесь я чувствую свое призвание и получаю удовольствие от этой работы", - отметила Екатерина Емельянова.

Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО - один из приоритетов в работе областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. В регионе проводится конкурс грантов для социальных предприятий, предоставляются субсидии для социально ориентированных НКО, действует широкий перечень нефинансовых инструментов поддержки для предпринимателей.

"Самарская область входит в первую пятерку субъектов страны по реализации механизмов поддержки социального сектора. Проекты социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий помогают нам решать важные задачи: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий населения, производить социально значимые товары и услуги, повышать уровень качества жизни наших граждан. Мы, в свою очередь, активно поддерживаем такие инициативные команды, реализуя специальные инструменты поддержки", - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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