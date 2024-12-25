ВТБ расширил офисную сеть на все регионы страны

ВТБ начал обслуживать клиентов в Херсонской области, Республиках Ингушетия и Тыва. Теперь банк представлен во всех субъектах страны. С начала года география офисной сети ВТБ выросла с 79 до 89 регионов.
Банк планомерно расширяет офисную сеть, открывая отделения в регионах, где ранее не был представлен и к концу 2024 года выполнил цель по выходу во все субъекты РФ. С начала года офисы ВТБ открылись в республиках Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, Тыва, Ингушетия, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской, Херсонской областях, а также в городе федерального значения — Севастополе. Всего сеть выросла более чем на 370 офисов и превысила 1,6 тыс. отделений.
Продукты и услуги ВТБ теперь доступны жителям всех регионов нашей страны. Охват офисной сети превышает 70 млн человек. Значительное укрепление инфраструктуры ВТБ происходит на фоне интеграции крупных федеральных банков "Открытие", РНКБ, а затем и "Почта Банка". Каждая вторая финансовая операция сегодня совершается в отделении, поэтому ВТБ продолжит планомерно расширять офисную сеть, чтобы быть еще ближе к клиентам.
В начале декабря ВТБ открыл офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе. Всего в новых российских регионах работает 6 отделений банка, а в следующем году их число увеличится примерно в четыре раза. Новые точки обслуживания в Херсонской области открылись в Скадовске и Геническе, они работают на территории городских МФЦ. В них жители могут открыть вклады и накопительные счета, оформить дебетовые, кредитные и пенсионные карты, потребительские кредиты, оставить заявку на автокредиты и ипотеку, подключить "Семейный банк" и программу лояльности ВТБ.
Лидерами по количеству новых отделений стали Центральный ФО (порядка 100 офисов), Уральский ФО (более 70) и Поволжский ФО (около 70).
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
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