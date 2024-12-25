НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш подвели итоги года

В Воронежском региональном отделении Союза машиностроителей России прошло итоговое заседание по результатам работы за 2024 год. Куратором отделения с 2017 года является Елена Георгиева, Председатель Правления НОВИКОМа. На мероприятии ее представляла старший вице-президент, член Правления банка Ольга Карасева. В своем вступительном слове она подчеркнула значимость сотрудничества дочернего банка Ростеха и Союза машиностроителей для укрепления экономического потенциала Воронежской области.

В ходе заседания участники отметили главные достижения года. Стоящие перед промышленностью задачи члены ВРО СоюзМаш регулярно поднимали на крупнейших деловых событиях региона. В марте отделение стало партнером Межрегионального форума "Импорт и экспорт: возможности, инструменты, практики", а в сентябре успешно представило свои инициативы на Воронежском промышленном форуме.

В особом фокусе и государства, и Союза машиностроителей сегодня находится популяризации инженерных профессий. С этой целью ВРО при содействии НОВИКОМа ежегодно поддерживает Многопрофильную инженерную олимпиаду "Звезда" и всероссийскую акцию "Неделя без турникетов", которая проводится по инициативе Сергея Чемезова, председателя Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации Ростех. Более тысячи учащихся воронежских школ, техникумов и вузов посетили промышленные предприятия Воронежа в ходе весеннего и осеннего этапов акции в этом году.

В 2024 году НОВИКОМ поддерживал перспективных инженеров и на Международном промышленном форуме "Инженеры будущего", где провел ряд образовательных мероприятий. Также в ходе форума была вручена специальная номинация банка "Инженерный авангард". Ее получила Анна Петрова из АО "Концерн Созвездие" (входит в ВРО СоюзМаш) за уникальную разработку биодинамического светильника.

Особое внимание в 2024 году уделялось благотворительным проектам. В рамках акции "Крупинка добра" малообеспеченные семьи региона ежемесячно получали продуктовые и гигиенические наборы. Совместно с фондом "Отечество" ВРО и НОВИКОМ реализовали ряд гуманитарных инициатив в ЛНР. В частности, средства направлялись на восстановление мемориалов, поддержку молодежных организаций, снабжение образовательных учреждений необходимой техникой, канцелярией, спортивной формой.

Продолжилась поддержка и медицинских учреждений Воронежа. Так, современным оборудованием и необходимыми расходниками были обеспечены Воронежская областная детская клиническая больница № 1 и областная станция переливания крови. Кроме того, в рамках корпоративных инициатив сотрудники предприятий ВРО активно участвовали в донорских акциях.

На заседании ВРО были определены задачи на 2025 год, включая дальнейшее развитие промышленной кооперации, поддержку проектов для молодежи, благотворительных инициатив и ключевых программ Союза машиностроителей России. Участники выразили уверенность, что совместная работа будет способствовать укреплению промышленного потенциала региона и повышению его статуса как центра высокотехнологичных разработок.

В рамках торжественной части заседания были вручены членские билеты новым членам Воронежского регионального отделения. В напутственной речи Ольга Карасева пожелала им успешной работы и подчеркнула важность патриотического воспитания и работы с молодежью.

"Уверена, что работа Воронежского регионального отделения и всех его активистов позволит стабильно развивать промышленный потенциал региона, тем самым внося вклад в его будущее и в благополучие его жителей. Поддержка молодежи, укрепление патриотических ценностей и профессиональная ориентация подрастающего поколения — залог устойчивого развития нашей страны", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ.