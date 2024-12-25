В Самаре вынесли приговор предпринимателю, пытавшемуся подкупить сотрудников Россельхознадзора

В Самаре индивидуальный предприниматель признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает региональное СУ СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в период с 2022 по 2023 г. г. осужденный попытался передать посреднику 699 тыс. руб. для сотрудников Россельхознадзора за оказание содействия в быстром получении фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, без фактического прохождения проверок. Однако посредник, не имея возможности исполнить обещание, оставил деньги себе.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2,3 млн рублей.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...