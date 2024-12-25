16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор предпринимателю, пытавшемуся подкупить сотрудников Россельхознадзора В Самаре суд продлил срок содержания Айвара Кинжабаева под стражей В Самарской области осудили экс-начальника станции по борьбе с болезнями животных Верховный Суд РФ рассмотрел жалобу на приговор по делу о покушении на тольяттинца Владимира Сафронова Суд окончил допрос свидетелей вскрытой ФСБ аферы с квартирами

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор предпринимателю, пытавшемуся подкупить сотрудников Россельхознадзора

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре индивидуальный предприниматель признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в период с 2022 по 2023 г. г. осужденный попытался передать посреднику 699 тыс. руб. для сотрудников Россельхознадзора за оказание содействия в быстром получении фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, без фактического прохождения проверок. Однако посредник, не имея возможности исполнить обещание, оставил деньги себе.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2,3 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5