В Самаре вынесли приговор предпринимателю, пытавшемуся подкупить сотрудников Россельхознадзора

В Самаре индивидуальный предприниматель признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в период с 2022 по 2023 г. г. осужденный попытался передать посреднику 699 тыс. руб. для сотрудников Россельхознадзора за оказание содействия в быстром получении фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, без фактического прохождения проверок. Однако посредник, не имея возможности исполнить обещание, оставил деньги себе.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2,3 млн рублей.