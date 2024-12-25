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Общество

СоюзМаш и Ростех привезли 20000 новогодних подарков курянам

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 декабря в распределительный пункт правительства Курской области поступили очередные 40 тонн груза в рамках гуманитарной акции "Всегда рядом". Организаторами инициативы выступили Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям при поддержке Госкорпорации "Ростех".

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Машиностроители объединили усилия, чтобы поддержать жителей Курской области в это непростое время. В переданном грузе находятся не только необходимые продукты питания, но и 20 000 сладких подарков для детей", - отметил председатель Союза и глава Ростеха Сергей Чемезов.

Президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев добавил, что помощь курянам направляется на регулярной основе. "С августа этого года в Курскую область было доставлено более 400 тонн помощи на сумму почти 98 миллионов рублей. В следующем году мы также продолжим оказывать поддержку приграничью и бойцам на линии СВО", - резюмировал Владимир Гутенев.

Напомним, что с конца февраля 2022 года в рамках акции "Всегда рядом" работники оборонной промышленности и машиностроения оказали помощь на сумму более 665 миллионов рублей. В начале акции основным направлением была поддержка временных переселенцев и жителей на освобожденных территориях. Им доставляли продукты питания, одежду, товары первой необходимости, детское питание. С 2023 года помощь была усилена передачей на передовую высокотехнологичного оборудования, разработанного на предприятиях Союза и Ростеха. Отдельно оказывалась поддержка семьям участникам СВО и получившим ранения защитникам.

В 2024 году одним из приоритетных направлений стала помощь жителям Курской и Белгородской областей, а также нашим защитникам.

Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) также активно участвует в гуманитарной акции "Всегда рядом". Совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Отечество" организация помогает образовательным учреждениям ЛНР, предоставляя им необходимое оборудование и спортивную форму. Помимо этого, ведется работа по восстановлению мемориалов на новых территориях.

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