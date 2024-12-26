Развивая кооперацию: малые предприятия узнали условия поставок на Электрощит Самара

25 декабря на площадке АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" прошла очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная областным Минэкономразвития и центром "Мой бизнес". Подобные ярмарки позволяют представителям малого и среднего бизнеса выстроить партнерские отношения с крупными промпредприятиями Самарской области. На этот раз представители МСП узнали о возможностях поставок для комбината питания крупнейшего производителя электротехнического оборудования. Предприятие ежедневно обеспечивает горячим питанием около 3800 сотрудников.

Значимость организации встреч заказчиков и поставщиков отмечал губернатор Вячеслав Федорищев. Они проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Финальную ярмарку кооперации 2024 года мы провели на площадке индустриального партнера. Участники смогли напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии. Всего в 2024 году мы провели 9 ярмарок кооперации, участниками которых стали свыше 300 предприятий малого и среднего бизнеса", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Свою продукцию и услуги презентовали около 30 самарских предприятий. Одновременно они узнали и требования, которые корпорация предъявляет своим поставщикам и подрядчикам. После краткой презентации — неформальное общение, где представители малого и среднего бизнеса могли напрямую обсудить конкретную номенклатуру, требования к поставляемой продукции и достигнуть предварительных договорённостей.

"После проведенной 8 ноября ярмарки коопераций, мы предложили региональному центру "Мой бизнес" провести подобное мероприятие и пригласить потенциальных поставщиков для нашего комбината питания. Мы уверены, что прямой диалог между производителями и нашим комбинатом питания позволит найти оптимальные решения для обеих сторон. Этот формат мероприятия доказал свою эффективность, поэтому мы планируем продолжать такую практику в будущем", — отметил директор по закупкам электротехнического дивизиона ГК "Акрон Холдинг" Павел Алябьев.

"У нас полный цикл производства — мы выращиваем корма для наших животных, занимаемся животноводством, и, соответственно, перерабатываем продукцию. На данном этапе хотим выйти на переработку в 2 тонны молока каждый день и, соответственно, ищем потенциальных покупателей. Очень хочется остаться в пределах Самарской области, потому что мы видим, что спрос на нашу продукцию есть, она много чем уникальна. Поэтому обязательно сделаем прайс, который будет интересен Электрощиту, и надеемся на дальнейшее сотрудничество", — рассказала Кристина Эйзенбард, учредитель эко-фермы "Чернышёв".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.