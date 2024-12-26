ПСБ сохраняет лидирующие позиции в рейтинге интернет-банков для бизнеса по версии Markswebb

ПСБ занял 2 место в рейтинге интернет-банков для малого и микробизнеса по результатам исследования Business Internet Banking Rank 2024, проведенного консалтинговым агентством Markswebb. В частности, ПСБ признан лучшим на российском рынке по функциональности и удобству цифровых сервисов, связанных с документооборотом и корпоративными картами.

Аналитики Markswebb высоко оценили наличие бесшовного перехода в раздел документооборота ― в два клика из главного меню, а также возможность формировать сложные документы, такие как акты сверки взаиморасчетов и счета-фактуры, используя шаблоны и заполняя вручную только подпись и расшифровку подписи. Среди преимуществ эксперты также отметили широкий спектр инструментов, доступных в интернет-банке ПСБ держателям дебетовых и кредитных корпоративных карт. В частности, есть возможность оформить пластиковую карту с доставкой в удобное время и место, а также выпустить виртуальную карту онлайн за минуту, чтобы оперативно получить реквизиты для оплаты товаров и услуг в интернете. Реализованный в интернет-банке функционал позволяет управлять бизнес-картой полностью онлайн без посещения офиса: устанавливать и менять настройки по лимитам на траты, временно блокировать карту и закрывать ее, перевыпускать карты без ограничений, отслеживать поступления и расходы. В цифровом формате клиентам доступен выбор категорий кешбэка, а с дополнительным сервисом ПСБ "Топливо" ― также заправка корпоративного транспорта без топливных карт.

"В этом году перед нами стояли масштабные задачи: мы не только изучали точки роста интернет-банка ПСБ для малого и среднего предпринимательства и улучшали дистанционный сервис, но и параллельно реализовывал и мероприятия по импортозамещению программного обеспечения. Высокая оценка результатов нашей работы свидетельствует о том, что с учетом большого объема кардинальных изменений нам удается эффективно закрывать потребности клиентов. Продолжим и дальше развивать интернет-банк, чтобы предлагать российским предпринимателям наиболее востребованный функционал на максимально высоком уровне", ― отметил Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ.

Business Internet Banking Rank 2024 ― 12-я волна сравнительного исследования клиентского опыта в интернет-банках для малого и микробизнеса, участниками которого стали 11 банков. Для сравнения цифровых сервисов аналитики включили в периметр оценки 11 финансовых продуктов для бизнеса. По каждому продукту были смоделировали пользовательские сценарии, чтобы проверить наличие функционала в интернет-банке и качество его реализации.