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Страхование Финансы

Обратная связь имеет значение: "Ингосстрах" рассказал об улучшениях бизнес-процессов

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одна из ключевых ценностей "Ингосстраха" — клиентоцентричность. Уже несколько лет компания постоянно модернизирует свои сервисы, чтобы клиенты могли получить необходимую помощь в любой точке мира и в кратчайшие сроки.

Эксперты "Ингосстраха" регулярно проводят исследования с целью получения обратной связи о взаимодействии с компанией. Всего за 2024 год было проведено почти 2 млн опросов и получено 82 тысячи оценок от клиентов. Их результаты способствовали внедрению изменений в работу сайта, мобильного приложения и личного кабинета пользователя, что существенно улучшило клиентский опыт.

"Ингосстрах" всегда исходит из того, что создавать и улучшать продукты и сервисы нужно только вместе с клиентом. Поэтому мы благодарим каждого нашего клиента за участие и готовность делиться бесценной для компании информацией", — отметил Константин Локшин, директор департамента клиентского опыта и производственной системы "Ингосстраха".

Улучшения затронули функционал получения услуг по ДМС в личном кабинете: теперь клиенты "Ингосстраха" имеют полный доступ к управлению своими медицинскими услугами, включая согласование визитов, вызов врача на дом и запись на онлайн-прием в "Виртуальную клинику". В части страхования имущества физических лиц появился новый востребованный продукт по страхованию рисков арендодателей и арендаторов "Рантье".

"Обширная работа была проведена в части улучшения пути пользователей при оформлении онлайн-продуктов. Наши специалисты переработали многие блоки калькуляторов и страниц оплаты, чтобы они были максимально простыми и понятными" — добавила Тамара Точилина, руководитель направления отдела развития цифровых каналов и онлайн-продуктов "Ингосстраха".

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