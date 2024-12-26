Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню образовательной активности бизнеса

Минэкономразвития России подвело итоги всероссийского исследования "Индекс предпринимательской образовательной активности". Самарская область по значению этого показателя вошла в ТОП-10 субъектов РФ. Это означает, что региональное бизнес-сообщество активно использует образовательные программы как инструмент для роста и развития.
Федеральные эксперты изучили опыт 4 тысяч организаций, которые реализовали 14,5 тыс. программ обучения для представителей бизнеса и потенциальных предпринимателей в региональных центрах "Мой бизнес" и других организациях поддержки предпринимательства в 85 регионах РФ. Они действуют в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с региональным бизнес-сообществом подчеркивал значимость активной обучающей работы с предпринимателями.
"Образовательные программы, которые мы реализуем на площадке центра "Мой бизнес", охватывают самые разные категории предпринимателей и их запросы: финансовая и юридическая грамотность, маркетинг и продажи, охрана труда, выход на экспорт, работа на маркетплейсах и многое другое. В качестве спикеров мы приглашаем региональных и федеральных экспертов, готовых делиться своими знаниями. Приглашаем предпринимателей региона активно использовать возможности, созданные для роста и развития их проектов", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Как отмечают в Минэкономразвития РФ, регионы-лидеры образовательной поддержки уделяют большое внимание углубленным обучающим программам (маркетинг, налоги, интеллектуальная собственность) и чаще выбирают такие темы, как масштабирование бизнеса, автоматизация и франшизы. В остальных регионах преобладают базовые темы: финансовая грамотность, самозанятость и охрана труда. В регионах, входящих в топ-10, больше востребованы смешанные форматы (вебинары и очные), тогда как в остальных — вебинары. Кроме того, в регионах-лидерах чаще встречаются длительные курсы (свыше восьми часов), что говорит о более развитой образовательной инфраструктуре.
"За пять лет обучение в комплексных программах прошли более 1,3 млн человек. В краткосрочных программах в формате тренингов, мастер-классов и вебинаров участие приняли более 3 млн человек. Наибольший интерес среди представителей малого бизнеса вызывают вопросы налогообложения, финансовой и юридической грамотности, обеспечения охраны труда на предприятиях, а также эффективного маркетинга и продаж", — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
С актуальными образовательными программами на 2025 год можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?