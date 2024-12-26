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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню образовательной активности бизнеса

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития России подвело итоги всероссийского исследования "Индекс предпринимательской образовательной активности". Самарская область по значению этого показателя вошла в ТОП-10 субъектов РФ. Это означает, что региональное бизнес-сообщество активно использует образовательные программы как инструмент для роста и развития.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Федеральные эксперты изучили опыт 4 тысяч организаций, которые реализовали 14,5 тыс. программ обучения для представителей бизнеса и потенциальных предпринимателей в региональных центрах "Мой бизнес" и других организациях поддержки предпринимательства в 85 регионах РФ. Они действуют в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с региональным бизнес-сообществом подчеркивал значимость активной обучающей работы с предпринимателями.

"Образовательные программы, которые мы реализуем на площадке центра "Мой бизнес", охватывают самые разные категории предпринимателей и их запросы: финансовая и юридическая грамотность, маркетинг и продажи, охрана труда, выход на экспорт, работа на маркетплейсах и многое другое. В качестве спикеров мы приглашаем региональных и федеральных экспертов, готовых делиться своими знаниями. Приглашаем предпринимателей региона активно использовать возможности, созданные для роста и развития их проектов", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как отмечают в Минэкономразвития РФ, регионы-лидеры образовательной поддержки уделяют большое внимание углубленным обучающим программам (маркетинг, налоги, интеллектуальная собственность) и чаще выбирают такие темы, как масштабирование бизнеса, автоматизация и франшизы. В остальных регионах преобладают базовые темы: финансовая грамотность, самозанятость и охрана труда. В регионах, входящих в топ-10, больше востребованы смешанные форматы (вебинары и очные), тогда как в остальных — вебинары. Кроме того, в регионах-лидерах чаще встречаются длительные курсы (свыше восьми часов), что говорит о более развитой образовательной инфраструктуре.

"За пять лет обучение в комплексных программах прошли более 1,3 млн человек. В краткосрочных программах в формате тренингов, мастер-классов и вебинаров участие приняли более 3 млн человек. Наибольший интерес среди представителей малого бизнеса вызывают вопросы налогообложения, финансовой и юридической грамотности, обеспечения охраны труда на предприятиях, а также эффективного маркетинга и продаж", — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

С актуальными образовательными программами на 2025 год можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.

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