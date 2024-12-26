ДТП с грузовиками на трассе под Самарой осложнило движение транспорта

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В четверг, 26 декабря, в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко.