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Страхование Финансы

"Ингосстрах" вошел в число лидеров ESG-рейтинга

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2023 года "Ингосстрах" вошел в число лидеров рейтинга устойчивого развития, проведенного аналитическим центром "Эксперт" и журналом "Эксперт".

Компания заняла 2 место в категории "Финансовые организации", набрав 53 балла. При составлении ESG-рейтинга учитывались показатели, связанные с 15 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР), разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". Цели разбиты на социальные, экологические и экономические блоки.

"Мы рады занять почетное место в ESG-рейтинге, ведь устойчивое развитие для нас — не просто необходимость, продиктованная временем, а реальный инструмент, укрепляющий связь с нашими клиентами. Мы уверены, что прозрачность и приверженность ценностям — основа доверия. Наши усилия в области устойчивого развития сосредоточены на защите окружающей среды и поддержке сотрудников, а также на обеспечении прозрачного и ответственного управления", — отметила Алина Порошина, начальник управления корпоративных коммуникаций компании "Ингосстрах".

Ранее достижения "Ингосстраха" в области ESG также были отмечены национальной премией "Лучшие ESG проекты России", где компания два года подряд (в 2023 и 2024 годах) становилась победителем. "Ингосстрах" планирует продолжить интеграцию принципов устойчивого развития во все аспекты деятельности компании.

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