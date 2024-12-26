16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский филиал Россельхозбанка открыл новый офис продаж в торговом центре EL RIO "Росгосстрах" застраховал Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочку из Костромы 90-е, Поттеры, Лунтики и змеи: в Авито рассказали о самых популярных карнавальных костюмах для детей и взрослых в Самаре "Ингосстрах" вошел в число лидеров ESG-рейтинга Россияне предпочитают дарить себе гаджеты на Новый год. Исследование "Ингосстраха"

Финансы Экономика и бизнес

90-е, Поттеры, Лунтики и змеи: в Авито рассказали о самых популярных карнавальных костюмах для детей и взрослых в Самаре

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Продажи карнавальных костюмов в Самаре в ноябре–декабре 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7%. Один костюм в среднем стоит 1 800 рублей для взрослого и 1 300 рублей для ребенка, однако на Авито можно найти множество вариантов в пределах 1 000 рублей, рассказали в пресс-службе компании.

В среднем один образ для ребенка стоит 1 300 рублей, а для взрослого — 1 800 рублей. Популярностью пользуются костюмы героев сказок, мультиков, фильмов, а также наряд символа года. Продажи костюмов змеи выросли на 94%.

Для взрослых

Традиционно одни из самых популярных новогодних костюмов для взрослых — костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Наряд Деда Мороза в ноябре–декабре этого года покупали на 21% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. В среднем он стоил 700 рублей, однако на Авито можно найти и премиум-версию костюма главного новогоднего волшебника. Такой наряд ручной работы из роскошных тканей обойдется в 150 000 рублей. Продажи костюма Снегурочки выросли на 3%. Их в среднем покупали за 1 100 рублей, но на площадке также можно найти эксклюзивную версию за 150 000 рублей.

Также взрослые активно покупают и другие костюмы. За год в 2,5 раза выросли продажи нарядов эльфа, на 68% — принцессы, на 54% — Гарри Поттера и на 20% — Клеопатры. Помимо прочего, в этом году популярен образ Барби — такой наряд стоит 2 000 рублей — и стиль 90-х. Спортивный ретро-костюм можно купить за 2 690 рублей. Также популярностью пользуются шуточные костюмы — так, получить мускулистое тело можно всего за 2 250 рублей. 6 000 рублей стоит оригинальный надувной костюм динозавра. А за 1 630 рублей можно купить самый актуальный кигуруми-костюм символа года — змеи.

Для детей

Из костюмов для девочек этом году на 46% чаще стали покупать образ Маши из "Маши и медведя". Также на 25% выросли продажи нарядов Красной шапочки, а на 21% — Эльзы. Топ-5 замыкают костюмы снежинки (+18%) и принцессы (+13%).

Для мальчиков в этом году стали активнее покупать костюмы мушкетеров — продажи выросли на 56%. Также в топе продаж — наряд человека-паука, который покупали чаще на 54%. За ним следует костюм Буратино с ростом продаж на 43%. В пятерку лидеров также вошли костюмы героев "Щенячьего патруля" (+10%) и ежика (+7%).

Среди костюмов, которые выбирают и мальчикам, и девочкам, хитом стал наряд символа наступающего года — змеи. Их покупали чаще на 94%. Также выросли продажи нарядов волшебника или волшебницы (+44%). Образы героев из мультиков "Фиксики" покупали чаще на 33%, а костюмы героев мультфильма "Три кота" — на 29%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5