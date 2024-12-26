В Самаре по маршруту № 67 запустили "новогодний" автобус

В четверг, 26 декабря, в Самаре по маршруту автобуса № 67 запущен "Новогодний маршрут" с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они создают пассажирам праздничное настроение и вручают подарки, рассказали в мэрии города.
"Сотрудники транспортных предприятий оформляют подвижной состав, задействованный в акции, заботятся и о других сюрпризах для пассажиров, поздравляют их с наступающим Новым годом. А самый главный подарок — это, конечно, хорошее настроение!" — отметил замглавы Самары Сергей Маркин.
Украшенные новогодней символикой автобусы будут курсировать в течение всех новогодних каникул.
Многие водители и кондукторы каждый год проявляют инициативу и перевоплощаются в сказочных персонажей. Руководство предприятия поощрит сотрудников, кто, по отзывам пассажиров, лучше всех украсил свое транспортное средство. От пассажиров "Новогоднего маршрута" организаторы ждут обратной связи через группы в социальных сетях: "ПроТранспорт63" ("Телеграм") и "Самара Авто Газ" ("ВКонтакте").
В ночь с 31 декабря на 1 января акция "Новогодний маршрут" повторится. Напомним, что в новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.