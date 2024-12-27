БК "Самара" покидают два тренера

Ассистент главного тренера Стипе Кулиш и тренер по физподготовке мужской команды Йосип Милиша покидают БК "Самара".

Они вошли в тренерский штаб Дражена Анзуловича летом 2023 года. И причастны к победам "Самары" последних полутора лет и к выходу команды в плей-офф Единой Лиги ВТБ в прошлом сезоне.

Напомним, что баскетбольный самарский клуб возглавил Владислав Коновалов.