БК "Самара" покидают два тренера

Ассистент главного тренера Стипе Кулиш и тренер по физподготовке мужской команды Йосип Милиша покидают БК "Самара".
Они вошли в тренерский штаб Дражена Анзуловича летом 2023 года. И причастны к победам "Самары" последних полутора лет и к выходу команды в плей-офф Единой Лиги ВТБ в прошлом сезоне.
Напомним, что баскетбольный самарский клуб возглавил Владислав Коновалов.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!