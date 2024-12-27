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ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии новогодних каникул ВТБ фиксирует рост активности мошенников, которые используют ситуативный фишинг и создают поддельные приложения компаний, обещая мега выгодные предложения. В этот период также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT). Эти инструменты позволяют злоумышленникам незаметно проникать в телефоны пользователей, используя их доверие и праздничную суету.

Как работают схемы?

  1. Ложные уведомления о выплатах. Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить "официальное приложение". После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону.
  2. Фальшивые распродажи и скидки. Создаются поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний. После перехода пользователь скачивает вредоносное ПО, которое собирает данные карт, учетных записей и пароли.
  3. Поздравительные ссылки. Мошенники рассылают "новогодние открытки" или "видео" в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.
  4. Новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают скачать "праздничные обои" или "новогодние чек-листы". Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона.

Чем это опасно?

  • Использование шпионского ПО позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и учетных записей;
  • перехватывать пароли и коды подтверждения;
  • угонять аккаунты в мессенджерах для дальнейшего распространения вредоносных ссылок контактам жертвы;
  • управлять устройством для совершения транзакций без ведома владельца.

Особую опасность представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.

Как защитить себя?

  1. Устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений (Google Play, App Store).
  2. Не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров.
  3. Проверять разрешения приложений перед установкой. Не стоит доверять программам, запрашивающим доступ к камере, микрофону, файлам и другим функциям без явной необходимости.
  4. Использовать антивирусное ПО и обновлять его.

"Сейчас атаки мошенников на клиентов усиливаются на фоне предпраздничной суеты, тенденция сохранится и в праздники, когда люди наиболее расслаблены. Злоумышленники активно используют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст. Ссылки мимикрируют под крупные маркетплейсы и привлекают покупателей большими скидками. Мы желаем всем безопасных праздников", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Гид потребителя

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