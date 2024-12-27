ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

В преддверии новогодних каникул ВТБ фиксирует рост активности мошенников, которые используют ситуативный фишинг и создают поддельные приложения компаний, обещая мега выгодные предложения. В этот период также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT). Эти инструменты позволяют злоумышленникам незаметно проникать в телефоны пользователей, используя их доверие и праздничную суету.
Как работают схемы?
- Ложные уведомления о выплатах. Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить "официальное приложение". После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону.
- Фальшивые распродажи и скидки. Создаются поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний. После перехода пользователь скачивает вредоносное ПО, которое собирает данные карт, учетных записей и пароли.
- Поздравительные ссылки. Мошенники рассылают "новогодние открытки" или "видео" в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.
- Новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают скачать "праздничные обои" или "новогодние чек-листы". Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона.
Чем это опасно?
- Использование шпионского ПО позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и учетных записей;
- перехватывать пароли и коды подтверждения;
- угонять аккаунты в мессенджерах для дальнейшего распространения вредоносных ссылок контактам жертвы;
- управлять устройством для совершения транзакций без ведома владельца.
Особую опасность представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.
Как защитить себя?
- Устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений (Google Play, App Store).
- Не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров.
- Проверять разрешения приложений перед установкой. Не стоит доверять программам, запрашивающим доступ к камере, микрофону, файлам и другим функциям без явной необходимости.
- Использовать антивирусное ПО и обновлять его.
"Сейчас атаки мошенников на клиентов усиливаются на фоне предпраздничной суеты, тенденция сохранится и в праздники, когда люди наиболее расслаблены. Злоумышленники активно используют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст. Ссылки мимикрируют под крупные маркетплейсы и привлекают покупателей большими скидками. Мы желаем всем безопасных праздников", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
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