НОВИКОМ рассказал школьникам о финансовой системе России

Управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин выступил перед учащимися десятых инженерных и авиационных классов средних образовательных школ №№ 104 и 105. Выступление было посвящено финансовой системе России и месту дочернего банка Ростеха в ней. Лекция состоялась в рамках программы подготовки инженерных кадров, реализуемой в регионе совместно с Воронежским региональным отделением СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

В ходе своего выступления представитель банка Ростеха подробно рассказал о структуре и функциях финансовой системы Российской Федерации и основных принципах работы банков. Также были затронуты вопросы финансовой политики, формирования бюджета государства и роли Банка России в экономике страны.

Также перед школьниками выступил представитель Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), филиала ПАО "Ил". Он рассказал о процессе производства самолетов и востребованных инженерных и конструкторских специальностях. После этого школьники разбились на группы, каждая из которых получила задание разработать проект, просчитать его финансовую составляющую и защитить его на последующих лекциях проекта.

"В наше время вопрос подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности приобретает первостепенное значение. Своих специалистов предприятия выращивают, без преувеличения, со школьной скамьи. Но сегодня важно иметь не только технические знания. Понимание устройства финансовой системы является критерием любого образованного человека. Уверен, что полученные на наших лекциях знания помогут будущим специалистам эффективно управлять как личными финансами, так и финансовыми потоками предприятия", — отметил Илья Лазукин.