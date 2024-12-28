"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Иркутской области

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от родственников и пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Иркутской области 27 декабря. Гражданская ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

По данным СМИ, 27 декабря в Братском районе, на 144-м километре федеральной автодороги "Вилюй" водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Братска в Тулун, допустил столкновение с попутным ЗиЛ-157, буксировавшим такой же грузовик. После удара автобус оказался на встречной полосе, где попал под еще один большегруз. В результате ДТП два пассажира автобуса, в том числе 17-летний подросток, скончались. Пострадали еще четверо пассажиров.

Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие и родственники пассажиров могут обратиться в офисы "Ингосстраха" по адресам: г. Братск, ул. Мира, д. 8 и г. Тулун, ул. Строителей, д. 2, корп. А. Документы в офисах принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно по телефонам в рабочие дни: в Москве +7 (495) 234-36-07, +7 (495) 959-41-34 и в Иркутске +7 (3953) 41-73-32, +7 (395306) 06-26.

Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона № 67-ФЗ) и до 23 тыс. рублей, если причинен вред имуществу. Федеральный закон № 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на данный момент на всех перевозчиков пассажиров.

"Ингосстрах" в полном объеме выполнит свои обязательства в соответствии со страховым договором и российским законодательством.