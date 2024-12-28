Три человека пострадали из-за аварии в котельной многоквартирного дома в Самаре

В Куйбышевском районе Самары произошло авария в котельной. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ЧП произошло в многоквартирном доме на ул. Данилевского. Из-за аварии в котельной на первом этаже обрушились стены смежных квартир.
Пострадало трое человек, им оказывают медицинскую помощь. Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир.
На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Юрий Сергеев, представители администрации, спасательных служб. Надзорное ведомство начало проверку.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс