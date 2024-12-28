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Три человека пострадали из-за аварии в котельной многоквартирного дома в Самаре

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары произошло авария в котельной. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

ЧП произошло в многоквартирном доме на ул. Данилевского. Из-за аварии в котельной на первом этаже обрушились стены смежных квартир.

Пострадало трое человек, им оказывают медицинскую помощь. Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир.

На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Юрий Сергеев, представители администрации, спасательных служб. Надзорное ведомство начало проверку.

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