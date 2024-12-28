Под Тольятти погибла женщина, отравившись угарным газом

В субботу, 28 декабря, в Ставропольском районе Самарской области произошло трагическое ЧП. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В доме на ул. Полевой, 22 в с. Хрящевка угарным газом отравились 35-летняя женщина и восьмилетняя девочка. В итоге ребенка госпитализировали, а женщина погибла.
По предварительной версии, причина происшествия - отсутствие обратной тяги в дымоходе.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс