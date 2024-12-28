Вице-губернаторы Самарской области принесли присягу

В субботу, 28 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. На нем губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги 2024 года и обозначил задачи на 2025 год.
В заседании приняли участие члены правительства Самарской области, депутаты Самарской губернской думы, руководители крупных предприятий, руководители областных министерств и ведомств, участники "Школы героев" и ученики школы № 81, которых лично пригласил губернатор.
Сегодня на заседании впервые прошла присяга вице-губернаторов Самарской области. Предложение о необходимости и важности принесения присяги заместителями губернатора внес Вячеслав Федорищев, его единогласно поддержали депутаты губернской думы.
Присягу принесли: первый вице-губернатор - председатель правительства Михаил Смирнов; первый вице-губернатор Александр Фетисов; вице-губернатор Антон Емельяненко; вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Максим Ковалев; вице-губернатор Вячеслав Романов; вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Дмитрий Яковлев.
По предложению Вячеслава Федорищева на должность первого вице-губернатора утверждена кандидатура Александра Фетисова. Аналогичную должность занимает Михаил Смирнов.
"Принял решение о том, что в правительстве будет два первых заместителя. По сути, два человека, определяющих вектора развития. Председатель правительства в статусе первого вице-губернатора продолжит осуществлять хозяйственную деятельность, курировать направление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной отрасли, топливно-энергетического комплекса. И первый вице-губернатор, который будет курировать внутреннюю, информационную и молодежную политику. Это человек с очень большой ответственностью. Сейчас, в эпоху достаточно серьезных преобразований в нашей стране, в эпоху, когда наша страна вынуждена стать защитником всего здравого мира и выйдет из этого противостояния однозначным победителем, внутренняя политика является краеугольным камнем здорового, сильного развития нашего общества", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
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