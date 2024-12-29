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Стало известно, как будет работать лыжная база "Чайка" в новогодние праздники В новогодние каникулы в Самарской области пройдет Декада спорта и здоровья В Самаре введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж В женских "Крыльях Советов" сменились главный тренер и директор ХК "Лада" подписал вратаря "Куньлунь Ред Стар" Константина Волкова

Спорт

Стало известно, как будет работать лыжная база "Чайка" в новогодние праздники

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Появилась информация, как будет работать современная трасса лыжной базы "Чайка" в новогодние каникулы. График работы опубликовали в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Режим работы:

  • 29-30 декабря — с 08:00 до 20:00;
  • 31 декабря — с 08:00 до 16:00;
  • 1 января — с 12:00 до 20:00;
  • 2-10 января — с 08:00 до 22:00;
  • 11-12 января — с 08:00 до 20:00.

Вход на трассу закрывается за 1 час до окончания работы базы. 

Остальные трассы в свободном доступе.

Режим работы проката и кафе:
31 декабря — с 09:00 до 16:00;
1 января — с 12:00 до 18:00.

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