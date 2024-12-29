Стало известно, как будет работать лыжная база "Чайка" в новогодние праздники

Появилась информация, как будет работать современная трасса лыжной базы "Чайка" в новогодние каникулы. График работы опубликовали в пресс-службе министерства спорта Самарской области.
Режим работы:
- 29-30 декабря — с 08:00 до 20:00;
- 31 декабря — с 08:00 до 16:00;
- 1 января — с 12:00 до 20:00;
- 2-10 января — с 08:00 до 22:00;
- 11-12 января — с 08:00 до 20:00.
Вход на трассу закрывается за 1 час до окончания работы базы.
Остальные трассы в свободном доступе.
Режим работы проката и кафе:
31 декабря — с 09:00 до 16:00;
1 января — с 12:00 до 18:00.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.
Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.