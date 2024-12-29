Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле, связанном с аварией в самарской котельной

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о происшествии в многоквартирном доме в Самаре, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, в субботу, 28 декабря, три человека, включая 10-летнюю девочку, пострадали из-за аварии в одной из котельных Куйбышевского района Самары. ЧП, в результате которого на первом этаже обрушились смежных квартир, произошло в доме на ул. Данилевского.
Проверку по данному факту начала прокуратура. В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
! Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах", — отмечается в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?