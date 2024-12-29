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Преступления Происшествия

Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле, связанном с аварией в самарской котельной

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о происшествии в многоквартирном доме в Самаре, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в субботу, 28 декабря, три человека, включая 10-летнюю девочку, пострадали из-за аварии в одной из котельных Куйбышевского района Самары. ЧП, в результате которого на первом этаже обрушились смежных квартир, произошло в доме на ул. Данилевского.

Проверку по данному факту начала прокуратура. В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

! Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах", — отмечается в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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