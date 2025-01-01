По факту пожара в самарском общежитии возбудили уголовное дело

По факту пожара в общежитии самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих", - отмечается в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в общежитии, расположенном в пер. Костромской в Промышленном районе Самары, произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. На данный момент пожар полностью локализован.
По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?