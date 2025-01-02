Драка в новогоднюю ночь в Самаре могла начаться из-за девушек

Появилась предварительная версия начала драки в Самаре в новогоднюю ночь. Разбирательство уже поставил на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, в Кировском районе в одном из ЖК в новогоднюю ночь произошла драка. Она попала на камеры, видео разошлось в интернете. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, полицейские установили данные участников конфликта.

Кроме того, в следственном отделе по Кировскому району города Самары возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По последним данным, глава СК России запросил доклад о ходе расследования этого уголовного дела. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, драка, предположительно, началась из-за девушек. Детали конфликта еще устанавливают.