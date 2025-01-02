АвтоВАЗ повысит цены на автомобили 14 января: новый прайс

АвтоВАЗ разослал дилерам прайс-листы на автомобили Lada, которые начнут действовать с 14 января, пишет auto.ru.

Седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн рублей. Сейчас цены от 700 тыс. до 1,3 млн рублей. Лифтбек стартует от 737,5 тыс., и до 1,38 млн. Кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн.

Седан Lada Vesta с 14 января будет оцениваться в 1,46–1,98 млн рублей. Сейчас модель стоит от 1,24 до 1,96 млн рублей. За кросс-седан дилеры попросят 1,74–2,07 млн, за обычный универсал — 1,64–2,11 млн, за кросс-универсал — 1,86–2,19 млн.

Трехдверная Niva Legend будет стоить от 1,02 до 1,21 млн рублей. До 14 января ее можно купить по цене от 981 тыс. руб. до 1,16 млн.

Удлиненная Aura в двух комплектациях в цене не поменяется, модель вышла на рынок меньше двух месяцев назад. Равно как Largus во всех версиях и внедорожник Niva Travel, на которые продолжат действовать цены от 22 ноября.

Ранее пресс-служба АвтоВАЗа анонсировала повышение цен с 14 января. Предприятие напомнило, что стоимость базовых комплектаций не менялась с ноября 2023 г., а в 2024 г. серьезные корректировки цен предпринимались лишь дважды. При этом в среднем стоимость автомобилей выросла на 4,3%, что вдвое ниже инфляционных показателей.