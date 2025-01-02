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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили 14 января: новый прайс

ТОЛЬЯТТИ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ разослал дилерам прайс-листы на автомобили Lada, которые начнут действовать с 14 января, пишет auto.ru.

Седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн рублей. Сейчас цены от 700 тыс. до 1,3 млн рублей. Лифтбек стартует от 737,5 тыс., и до 1,38 млн. Кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн.

Седан Lada Vesta с 14 января будет оцениваться в 1,46–1,98 млн рублей. Сейчас модель стоит от 1,24 до 1,96 млн рублей. За кросс-седан дилеры попросят 1,74–2,07 млн, за обычный универсал — 1,64–2,11 млн, за кросс-универсал — 1,86–2,19 млн.

Трехдверная Niva Legend будет стоить от 1,02 до 1,21 млн рублей. До 14 января ее можно купить по цене от 981 тыс. руб. до 1,16 млн.

Удлиненная Aura в двух комплектациях в цене не поменяется, модель вышла на рынок меньше двух месяцев назад. Равно как Largus во всех версиях и внедорожник Niva Travel, на которые продолжат действовать цены от 22 ноября.

Ранее пресс-служба АвтоВАЗа анонсировала повышение цен с 14 января. Предприятие напомнило, что стоимость базовых комплектаций не менялась с ноября 2023 г., а в 2024 г. серьезные корректировки цен предпринимались лишь дважды. При этом в среднем стоимость автомобилей выросла на 4,3%, что вдвое ниже инфляционных показателей.

Гид потребителя

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

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