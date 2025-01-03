По факту травмирования ребенка наледью в Самарской области заведено уголовное дело

В Самарской области по факту падения наледи с крыши на ребенка и получения им травм возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что 2 января Новосемейкино при схода наледи с крыши пострадал пятилетний мальчик.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих. Дело находится также на контроле региональной прокуратуры.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?