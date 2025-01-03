По факту травмирования ребенка наледью в Самарской области заведено уголовное дело

В Самарской области по факту падения наледи с крыши на ребенка и получения им травм возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что 2 января Новосемейкино при схода наледи с крыши пострадал пятилетний мальчик.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих. Дело находится также на контроле региональной прокуратуры.