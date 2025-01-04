В "ЗИМ Галерее" исполнят рождественские песни из разных концов света

В воскресенье, 5 января, в 19:00, "ЗИМ Галерея" приглашает послушать уникальное музыкально-лекционное представление "Во всем мире Рождество" (6+), созданное камерным хором Solaris Самарского института культуры.

Гости галереи услышат редкие традиционные песни Латинской Америки, Африки и Азии, старые средневековые песнопения и славянские колядки в авторских аранжировках руководителя хора Solaris Елены Юнек.

Концерт срежиссировала Станислава Дядюра. Он состоит из музыкальной части, в которой кроме артистов хора участвует перкуссионист, руководитель центра "Пульс Африки" Дмитрий Прудецкий, а также рассказов автора и ведущего Дмитрия Дмитриева об удивительных рождественских обычаях разных стран, о причудливых новогодних атрибутах и традициях, которые являются универсальными для, казалось бы, совершенно разных культур.

"Тема рождественских символов в разных уголках мира неиссякаема, — говорит Дмитрий Дмитриев. — На родине джаза в Новом Орлеане, например, Дед Мороз запрягает в сани крокодилов, потому что олени там не водятся. Белорусского Деда Мороза называют Зюзей, а в испанской Стране Басков рождественские подарки раздает угольщик Олентцеро, который является детям на специальный день непослушания и разрешает разные шалости. Такое наглядное разнообразие помогает осмыслить наши русские традиции празднования Рождества и Нового года, которые содержат в себе много уникального и удивительного".

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, к155 (бывший "Спортзавод").