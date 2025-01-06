Футбольный манеж в Самаре принял первые соревнования

В воскресенье, 5 января, состоялся "Рождественский фестиваль футбола". Мероприятие прошло в крытом футбольном манеже, возведенном в рамках нацпроекта "Демография".
Объект построен на Последней миле стадиона "Солидарность Самара Арена". Впервые он открыл свои двери в декабре прошлого года.
Манеж оборудован полноразмерным футбольным полем с искусственным газоном, раздевалками, тренажерными залами, конференц-залом и трибунами на 498 мест.
В открытии фестиваля принял участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что сегодня этот современный объект, который стал частью большого спортивного кластера, принимает первый турнир.
"Отрадно видеть счастливых ребят, сердца которых покорил футбол, а спорт стал неотъемлемой частью их жизни. При поддержке Губернатора Вячеслава Федорищева, в ближайшие пять лет нам предстоит проделать большую работу по развитию спортивной инфраструктуры региона. Вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Мы будем создавать все необходимые условия для развития как профессионального, так и массового спорта, в том числе путем формирования современных объектов в шаговой доступности", — отметил Дмитрий Яковлев.
Сегодня первыми на газон нового манежа вышли юные футболисты 2012–2013 годов рождения. С трибун участников фестиваля поддерживали родственники, друзья и любители футбола, среди которых была министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Первое место заняла команда академии "Крылья Советов", второе — "Нефтяник", третье — "Виктория". Церемонию награждения провел первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
Планируется, что в дальнейшем манеж будет использоваться не только для проведения игр и турниров, но и для всесезонного тренировочного процесса футболистов.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.
Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.