В Самаре на выходившего из подъезда ребенка упала наледь

В понедельник, 6 января, на девятилетнего ребенка упала наледь с козырька подъезда дома №17 на ул. Средне-Садовой, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло в 15:45, когда мальчик выходил из подъезда с отцом. С травмой головы ребенок доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.

"Прокуратурой Советского района г. Самары организована проверка соблюдения управляющей компанией "ГЭК" требований законодательства, регулирующего порядок благоустройства. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщают в прокуратуре Самарской области. — Взят на контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)".