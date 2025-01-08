В Самаре возбуждено уголовное дело по факту падения наледи на ребенка

Следователями СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) из-за падения льда на ребенка в областной столице.

Напомним, что 6 января с козырька подъезда на девятилетнего мальчика упала глыба льда. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.

В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления, а также прокуратуры региона.