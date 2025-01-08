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Преступления Происшествия

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту падения наледи на ребенка

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователями СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) из-за падения льда на ребенка в областной столице. 

Напомним, что 6 января с козырька подъезда на девятилетнего мальчика упала глыба льда. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.

В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления, а также прокуратуры региона. 

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