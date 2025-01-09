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Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Мы рассыпались именно в тот момент, когда нужно было отзащищаться"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Зенита" (54:103) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также объяснил, почему команда плохо играла в обороне.

"Сложная игра. С таким соперником, как "Зенит", конечно, она должна быть более контролируемой, нашими первыми номерами и игроками, которые вышли на паркет. Но травма Антона Карданахишвили внесла коррективы в план игры. И защита говорит сама за себя. Я за 54 очка совсем не переживаю: мы не забили из-под кольца, не забили свободные броски, где-то помешали эмоции. Я больше говорю о других цифрах, о защите: даже когда молодые игроки выходят на площадку, они должны понимать, как они играют в защите. Или это самоотдача и самоотверженная игра на грани фола — или ты просто смотришь, как соперник делает хайлайты. Сейчас у игроков новые роли и новые возможности. Нам нужно больше анализировать и быть смелее в решениях на площадке от каждого игрока", - сказал тренер самарцев.

Также Владислав Николаевич объяснил, какие факторы повлияли на плохую игру в обороне: "Игра и вправду была плохой, и это стало для меня неожиданностью. Поначалу все было нормально, игроки правильно возвращались в оборону, но потом мы рассыпались именно в тот момент, когда нужно было отзащищаться впятером и проявить индивидуальные качества. Количество фолов позволяло нам сделать лишнее действие в защите. Думаю, что ребята не совладали со своими эмоциями, чуть-чуть анализ не прошел, как они должны отыгрывать в защите", – подытожил Коновалов.

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