Самарский спортсмен установил юниорский рекорд России в беге на 600 метров

В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты" — мемориал Э. С. Яламова. В этом году турнир стал первым этапом серии соревнований "Снежная королева", организованной Всероссийской федерацией легкой атлетики.

В программу "Рождественских стартов" вошли беговые и прыжковые дисциплины легкой атлетики.

На турнире, который проходит ежегодно с 1990 г., каждый раз устанавливаются рекорды. В этот раз на "Рождественских стартах" новое достижение было поставлено в беге на 600 м среди юниоров до 20 лет

Степан Егоров из Самарской области преодолел дистанцию за 1 минуту 18.80 секунды. Тем самым он на три сотых улучшил результат Федора Иванова (1:18.83), установленный 26 декабря 2020 года.