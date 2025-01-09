В Самарской области погиб мужчина, охранявший железнодорожный мост

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В среду, 8 января, смертельный инцидент произошел мосту через реку Малый Кинель перегона Толкай — Подбельская в Самарской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: Центральное МСУТ СКР