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В Самарской области погиб мужчина, охранявший железнодорожный мост

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 января, смертельный инцидент произошел мосту через реку Малый Кинель перегона Толкай — Подбельская в Самарской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Охранявший мост мужчина попал под поезд и получил смертельные травмы.

В связи со случившимся началась доследственная проверка по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

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