В Самарской области погиб мужчина, охранявший железнодорожный мост

В среду, 8 января, смертельный инцидент произошел мосту через реку Малый Кинель перегона Толкай — Подбельская в Самарской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Охранявший мост мужчина попал под поезд и получил смертельные травмы.
В связи со случившимся началась доследственная проверка по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").
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