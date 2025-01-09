Ольга Собещанская стала замом председателя правительства Самарской области

В четверг, 9 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании о новых кадровых изменениях в региональном правительстве.
По его словам, Ольга Собещанская будет совмещать две должности. Она будет возглавлять министерство управления финансами и займет пост заместителя председателя правительства.
"Ольга Всеволодовна будет курировать вопросы повышения мобилизации доходов в бюджете Самарской области, более эффективного использования имущества региона, и наведения порядка в этих сферах", — сообщил глава региона.
Ольга Собещанская приехала в Самарскую область в ноябре. Она возглавила региональный минфин, но в статусе врио. До этого занимала должность заместителя министра финансов Красноярского края.
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