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Облправительство Власть и политика

Ольга Собещанская стала замом председателя правительства Самарской области

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании о новых кадровых изменениях в региональном правительстве.

По его словам, Ольга Собещанская будет совмещать две должности. Она будет возглавлять министерство управления финансами и займет пост заместителя председателя правительства.

"Ольга Всеволодовна будет курировать вопросы повышения мобилизации доходов в бюджете Самарской области, более эффективного использования имущества региона, и наведения порядка в этих сферах", — сообщил глава региона.

Ольга Собещанская приехала в Самарскую область в ноябре. Она возглавила региональный минфин, но в статусе врио. До этого занимала должность заместителя министра финансов Красноярского края.

 

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