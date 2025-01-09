В Самаре отправится под суд сотрудник Росреестра

В Самаре отправили в суд уголовное дело сотрудника Росреестра, обвиняемого во взяточничестве (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, бывшего ведущего специалиста-эксперта отдела регистрации земельных участков Управление Федеральной службы Росреестра С. Скобеева задержали в 2024 году.

По версии следствия, 27 мая 2024 г. он получил от женщины 450 тыс. руб. за постановку участка на кадастровый учет и внесение ложных сведений в ЕГРН.

По данным источников Волга Ньюс, речь может идти о незаконном выводе участков в частную собственность.