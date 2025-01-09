16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре отправится под суд сотрудник Росреестра В Самаре пересмотрят меру пресечения для фигуранта громкой аферы в медицинской сфере Самарец пойдет под суд за работу курьером у мошенников В Самаре возбуждено уголовное дело по факту падения наледи на ребенка По факту травмирования ребенка наледью в Самарской области заведено уголовное дело

Преступления Происшествия

В Самаре отправится под суд сотрудник Росреестра

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отправили в суд уголовное дело сотрудника Росреестра, обвиняемого во взяточничестве (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, бывшего ведущего специалиста-эксперта отдела регистрации земельных участков Управление Федеральной службы Росреестра С. Скобеева задержали в 2024 году.

По версии следствия, 27 мая 2024 г. он получил от женщины 450 тыс. руб. за постановку участка на кадастровый учет и внесение ложных сведений в ЕГРН.

По данным источников Волга Ньюс, речь может идти о незаконном выводе участков в частную собственность.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2