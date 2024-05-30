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Преступления Происшествия

Появились подробности задержания в Самаре сотрудника Росреестра

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, что силовики задержали в Самаре ведущего специалиста — эксперта отдела регистрации земельных участков Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области С. Скобеева. Оперативной разработкой занимались полицейские.

Напомним, уголовное дело в отношении сотрудника Росреестра возбудили по факту получения взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) сотрудники СУ СКР по Самарской области. Сообщалось, что, по версии следствия, 27 мая он получил 450 тыс. руб. за внесение ложных сведений в ЕГРН.

По данным источников Волга Ньюс, речь может идти о выводе участков в частную собственность.

"Деньги предназначались за внесение ложных сведений по месту нахождения участка, так как участок по верным координатам нельзя передать в собственность", — сообщают источники.

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