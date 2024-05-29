Эксперта Росреестра задержали в Самаре по подозрению в получении взятки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении ведущего специалиста — эксперта отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области.
Его подозревают в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 27 мая госслужащий получил от женщины 450 тыс. рублей. За это он внес ложные сведения в ЕГРН для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на земельный участок.
Подозреваемый задержан, следствие продолжается.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки