16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперта Росреестра задержали в Самаре по подозрению в получении взятки "Хотела стать следователем": в Самаре хоронят жестоко убитую 17-летнюю Настю В Тольятти будут судить двух братьев, напавших на полицейских В Самаре разыскивают девушку, кидающуюся бутылками "Готов отдать почку": обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Самаре арестовали

Преступления Происшествия

Эксперта Росреестра задержали в Самаре по подозрению в получении взятки

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении ведущего специалиста — эксперта отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области.

Его подозревают в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 27 мая госслужащий получил от женщины 450 тыс. рублей. За это он внес ложные сведения в ЕГРН для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на земельный участок.

Подозреваемый задержан, следствие продолжается.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2